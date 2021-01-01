رئيس الوزراء العراقي يغادر واشنطن بعد زيارة وصفها بـ«الناجحة»

غادر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، واشنطن بعد زيارة للولايات المتحدة وصفها بأنها "ناجحة".

وكتب في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غادرنا واشنطن إلى بغداد الحبيبة بعد زيارة ناجحة وتفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية، واتفاق لنقل العلاقة الأمنية إلى التدريب والمشورة وعدم وجود قوات قتالية بنهاية العام".

وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والسياسي لخدمة شعبنا، ونأمل بتواصل مستمر مع الرئيس الأمريكي لتكريس قيم التعاون والحوار".

والتقى الكاظمي، في إطار الزيارة، الاثنين الماضي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد الجانبان انتقال العلاقة الأمنية بين الطرفين إلى مهام الاستشارة والتدريب ودعم بناء القدرات العسكرية العراقية، وتقديم الدعم الفني للقوات المسلحة العراقية، وعدم وجود القوات القتالية الأمريكية بحلول يوم 31 من ديسمبر المقبل.