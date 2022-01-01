أسهم أمازون تقفز 10% مع تجاوز الأرباح لتوقعات المحللين

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قفزت أسهم شركة أمازون أمريكية عملاقة البيع بالتجزئة أكثر من 10 % في جلسة ساعات التداول الممتدة يوم الخميس بعد أن فاقت أرباح الربع الثاني لعملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت توقعات المحللين.

وأعلنت الشركة عن خسائر للربع متأثرة بخسائر تم إعلانها في استثمار ريفيان.

أعلنت الشركة، التي تتخذ من سياتل مقرا لها، خسائر صافية بقيمة 2 مليار دولار أو 2ر0 دولار للسهم مقارنة بدخل بلغ 8ر7 مليار دولار أو 76ر0 دولار للسهم في العام السابق.

وتتضمن خسائر الشركة هذا العام خسارة في التقييم قبل الضريبة بقيمة 9ر3 مليار دولار تم تضمينها في المصروفات غير التشغيلية من الاستثمار في شركة ريفيان لصناعة السيارات الكهربائية.

وكان 37 محللا، في المتوسط، استطلعت طومسون رويترز آراءهم توقعوا أرباحا تبلغ 13ر0 دولار للسهم الواحد عن الربع.

وارتفعت مبيعات أمازون خلال الربع بنسبة 7 % لتصل إلى 2ر121 مليار دولار مرتفعة من 1ر113 مليار دولار العام الماضي. وكان المحللون قد توقعوا أن تبلغ إيرادات الربع 09ر119 مليار دولار.

وقال أندي جاسي، المدير التنفيذي لأمازون إنه "على الرغم من الضغوط المستمرة في تكاليف الوقود والطاقة والنقل بسبب التضخم، فإننا نحرز تقدما في التكاليف التي يمكن التحكم فيها بشكل أكبر والتي أشرنا إليها في الربع السابق، ولا سيما تحسين إنتاجية شبكتنا".

وارتفعت المبيعات داخل أمريكا الشمالية بنسبة 10% لتصل إلى 43ر74 مليار دولار، بينما تراجعت المبيعات الدولية بنسبة 12 % لتبلغ 07ر27 مليار دولار.

وزادت ، في الوقت نفسه، إيرادات خدمات أمازون عبر الإنترنت "أمازون ويب سيرفيس"، قسم الخدمات السحابية في أمازون، بنسبة 33 % لتصل إلى 74ر19 مليار دولار.

وتتوقع الشركة في نظرة تطلعية أن تحقق مبيعات تتراوح بين 125 مليار دولار و 130 مليار دولارفي الربع الثالث. ويقدر المحللون حاليا إيرادات بقيمة 42ر126 مليار دولار.