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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 32 25

مطروح 32 22

السلوم 32 24

سيوة 38 22

بورسعيد 34 25

دمياط 35 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 23

العريش 33 24

رفح 33 25

رأس سدر 37 26

نخل 38 16

نويبع 38 27

طابا 37 27

كاترين 34 19

الطور 35 24

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 41 25

الأقصر 42 26

أسوان 43 27

إدفو 43 28

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 42 22

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 34 26

رأس حدربة 35 26