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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر برش خرطوش بمنطقة السنبلاوين بالدقهلية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من أحد المستشفيات بوصول (شخص - مقيم بدائرة المركز) مصاب برش خرطوش وبسؤاله اتهم (شخص – مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليه بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "خرطوش" كان بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما حال معاتبته له لقيامه بمعاكسة شقيقته.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم (بندقية خرطوش - طلقة من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.