مرتضى منصور: الفوز على بيراميدز = تتويج الزمالك بالدوري بنسبة 30%

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يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فوز فريقه على نظيره بيراميدز في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري لن تحسم لقب البطولة للأبيض.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": «البطل الحقيقي هي جماهير نادي الزمالك، تقف خلف فريقها معدن الناس يظهر في الوقت الصعب، ومعدن جمهور الزمالك عظيم جدًا وجماهير وافية تظهر في الأوقات الصعبة».

وعن مواجهة بيراميدز قال: «بيراميدز فريق كبير ومحترم، وحال فوزنا سنكون على مقربة من حصد بطولة الدوري بنسبة 30%».

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره بيراميدز يوم الإثنين المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة في الجولة المقبلة.