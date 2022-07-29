النقل تنشر فيديو خاص عن قطار تالجو الإسباني الفاخر المُشغل تجريبيا على خط القاهرة - الإسكندرية

نشرت وزارة النقل فيديو خاص لقطار تالجو الأسباني الفاخر، يوضح تفاصيل القطار من الداخل والخارج، والذي يتم تشغيله تجريبا حاليا على خط (القاهرة/ الإسكندرية)، يعقبه تشغيله تجريباً بدون ركاب على خط (القاهرة/ أسوان).

وقالت وزارة النقل، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم، إنه تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الاسبانية، بالإضافة إلى قطار هدية من الشركة للشعب المصري، وتم توريد أول قطار وهو حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي، مضيفة أنه سيتم توريد باقي القطارات تباعا لتصل بالكامل لمصر قبل ديسمبر 2022.

وأوضحت الوزارة أن القطار يتكون من 15 عربة بسرعة تشغيلية عالية تصل إلى 160 كيلو متر / الساعة، وبمستوى عالي من الرفاهية والأمان حيث تضم شاشات عرض وإنذار حريق وWIFI وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات ومقاعد ودورات مياه لذوي الهمم بواقع 5 عربات درجة أولى بالإضافة إلى 8 عربات درجة ثانية، وكذلك عربة بوفيه وعربة قوى، وجرار حديث PRL الأمريكي.