إلهام شاهين أول الحاضرين لحفل آمال ماهر بالعلمين الجديدة

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على حضور حفل المطربة آمال ماهر، الذي أقيم الليلة، في مدينة العلمين الجديدة، برعاية شركة «تذكرتي»، في أول حفل للمطربة آمال ماهر بعد غياب لمدة عامين.

وتداول رواد مواقع التواصل، فيديو لبروفات حفل آمال ماهر، حيث ظهرت وهي تردد كلمات أغنية «طوبة فوق طوبة».

وتعتبر هذه الحفلة الظهور الأول لآمال ماهر، بعد أزمة اختفائها التي أثيرت مؤخرا، وعودتها لتقديم الحفلات الغنائية الجماهرية بعد غيابها لأكثر من عامين، حيث كان أخر حفلاتها في عيد الحب لعام 2020.

ويمثل حفل الليلة محطة فاصلة في مشوار آمال ماهر الفني، حيث يضع حدا لكل الأقاويل التي انتشرت في الفترة الماضية، وحسم الجدل حول إعتزالها الغناء والحياة الفنية.

وكتبت آمال ماهر عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «‎أنا رجعالكم تاني.. وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد.. وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد ايه أنا مشتاقة لليوم دا».