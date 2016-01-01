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أعداد جريدة الشروق
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كييف: الهجوم على معسكر أسرى الحرب تفجير مستهدف

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 8:33 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 8:33 م

قالت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية إن الهجوم الذي أوقع قتلى على معسكر لأسرى الحرب في شرق أوكرانيا كان تفجيرا مستهدفا نفذته القوات الروسية.

وذكر الجانب الأوكراني في بيان اليوم الجمعة أن "الانفجارات وقعت في مبنى مشيد حديثا تم إعداده خصيصا لسجناء آزوفستال".

وآزوفستال هو مصنع الصلب في ماريوبول حيث كان الجنود الأوكرانيون يتحصنون به قبل الوقوع فى الأسر لدى القوات الروسية.

وألقت المخابرات الأوكرانية باللوم على مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر في تدبير الحادث لتدمير أدلة الاختلاس أثناء البناء قبل عملية التفتيش المقبلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في موسكو إنها ليس لديها علم بهذا الأمر.

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