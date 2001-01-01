العراق: عمل تخريبي يوقف خط نقل كهرباء عن الخدمة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، أن عملا تخريبيا استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة، وأخرجه عن الخدمة.

وقالت الكهرباء العراقية، في بيان لها، إن الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف تعرض إلى عمل تخريبي الهدف منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة وإنهاك ملاكاتها، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذروة فصل الصيف، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضافت أن هذا الخط تعرض إلى تفجير عدة عبوات ناسفة على عدد من الأبراج، مما أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج وتضرر وتقطع في الأسلاك على الخط تحديدا في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين.

من جانب آخر، أكدت وزارة الكهرباء، اندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية في البصرة ما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام.

وأوضحت أن العمل جار وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعاً، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

من جهته، أوعز وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لبيان أسباب الحريق الذي حصل بمحطة البكر التحويلية الثانوية والاستهدافات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة بصلاح الدين الحرارية - حديثة.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن إنتاج الطاقة استقر مرة أخرى عند أكثر من 24 ألف ميجاوات، بعدما ارتفعت أحمال المنظومة الكهربائية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، قوله إن الزيادة في الإمدادات الغازية الموردة للمنطقة الجنوبية، التي تم الاتفاق عليها كجزء من مقايضة النفط الأسود بالغاز، ساعدت في هذا الاستقرار.

وأضاف موسى أن هناك وحدات توليدية أخرى جاهزة للتشغيل، وأنه إذا توفرت إمدادات الغاز المورد وزادت إطلاقاته، فإنها ستسهم في زيادة قدرة التوليد.