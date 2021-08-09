السودان: وفد الجيش مستعد للعودة لمفاوضات جدة حال تذليل العقبات

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن وفد الجيش جاهز للعودة إلى مدينة جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات التي عطلت المباحثات.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إنها تثمن عاليا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في رعاية وتسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على إنجاحها، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأضافت أن السبب في تعثر مباحثات جدة هو تعنت قوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها.

وأكدت الخارجية، جاهزية الوفد السوداني للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات، متهمة المليشيا المتمردة (الدعم السريع)، بعدم احترام الالتزامات التي وقعت عليها في جدة.

وأمس الأول الخميس، أعلن الجيش السوداني، عودة وفده في مباحثات جدة إلى السودان للتشاور، مشيرا إلى وجود خلاف بشأن بعض النقاط الجوهرية، أدت إلى عدم التوصل لاتفاق، ونتيجة لذلك عاد الوفد إلى الخرطوم.