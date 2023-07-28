 نانسي عجرم تبدأ حفل العلمين بأغنية بتفكر في إيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نانسي عجرم تبدأ حفل العلمين بأغنية بتفكر في إيه

إسراء زكريا
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 1:24 ص | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 1:24 ص

بدأت المطربة نانسي عجرم حفلها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، بأغنية "بتفكر في إيه"، وسط تفاعل قوي من الجمهور بالتصفيق وترديد كلماتها.

ورحبت عجرم بالحضور، قائلة: "سعيدة بوجودي معاكم.. وحشتوني.. والعالم علمين".

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: 10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل عالمية، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.

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