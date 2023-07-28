نانسي عجرم تبدأ حفل العلمين بأغنية بتفكر في إيه

بدأت المطربة نانسي عجرم حفلها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، بأغنية "بتفكر في إيه"، وسط تفاعل قوي من الجمهور بالتصفيق وترديد كلماتها.

ورحبت عجرم بالحضور، قائلة: "سعيدة بوجودي معاكم.. وحشتوني.. والعالم علمين".

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: 10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل عالمية، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.