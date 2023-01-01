راغب علامة ونانسي عجرم يشعلان حفل العلمين بأجمل أغنياتهما

أحيا المطربان راغب علامة ونانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بحضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم راغب علامة باقة مميزة من أجمل أغانيه والتي يحبها جمهوره منها «اسمي حبيبك، اللي باعنا، طب ليه، قلبي عشقها»، وغيرها من الأغاني.

أما نانسي فقد غنّت «ابن الجيران، ماتيجي هنا، ظبطت وخطتت» وغيرها من الأغنيات.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء.

كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، ونانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.