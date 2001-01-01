حديقة حيوان ألمانية تضم 4 أفيال صغيرة بعد ولادة فيلة صباح اليوم

ذكرت حديقة الحيوان في مدينة لايبتسيج بجنوب شرقى ألمانيا، أنها تضم الآن أربعة أشبال صغيرة وأربعة أفيال صغيرة، حيث استقبلت الحديقة ولادة فيلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، لتصبح أحدث إضافة لها.

وأوضحت الحديقة أن الفيلة الصغيرة، المولودة بعد 680 يوما من حمل الفيلة ران ، وهي فيلة آسيوية عمرها 14 عاما ، في حالة جيدة وكذلك الأم.

وقال مدير حديقة الحيوان يورج جونهولد، وفقا لبيان صدر اليوم السبت: "نحن سعداء لأن الولادة قد حدثت أخيرا. أنجبت راني أنثى دون مضاعفات".

وأضاف: "إنها ابنة كبيرة جدا".

وهناك أيضا أربعة أشبال عمرها الآن ثلاثة أسابيع في الحديقة.

وتركز حديقة الحيوان على الحفاظ على الأنواع والطبيعة والعلوم والتعليم، حسبما ذكرت في موقعها على الإنترنت.