أسرة مسلسل «البيت بيتي» تبدأ تصوير الجزء الثاني

أعلن خالد صفوت مخرج الكاستينج لمسلسل "البيت بيتي"، عن بدء تصوير مشاهد الجزء الثاني منه.

وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمد لله، بدء تصوير مسلسل (البيت بيتي) الجزء الثاني، إنتاج أمير إبراهيم شوقي، وإخراج خالد مرعي".

يذكر أن الجزء الأول للمسلسل الذي تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، حقق نسبة مشاهدة كبيرة، وطالب الجمهور بضرورة استثمار نجاح الجزء الأول، والكيمياء التي جمعت بين بطلي المسلسل، كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر في عمل جزء ثاني، وهو ما تم الاستجابة له.

"البيت بيتي"هو مسلسل رعب كوميدي، بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، مي القاضي، وسامي مغاوري. تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد مرعي.