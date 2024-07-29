 مفاجأة.. مروان القماش استكمل سباق 800 متر بأولمبياد باريس بإصابة في الكتف - بوابة الشروق
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مفاجأة.. مروان القماش استكمل سباق 800 متر بأولمبياد باريس بإصابة في الكتف

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 9:54 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 9:54 م

تحامل البطل المصري مروان القماش على نفسه خلال منافسات سباق 800 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهو مصاب في الكتف الأيسر خلال المنافسات

وكشف تقرير الأشعة التشخيصية التي أجراه السباح أنه مصاب باشتباه في خلع في المفصل بالكتف الأيسر.

وجاء مروان القماش خلال  منافسات السباق في المركز 27 في جدول الترتيب العام، بزمن قدره 8:07.00 دقيقة.

وتأهل مروان القماش لأولمبياد باريس 2024، بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة فلوريدا للسباحة.

وكانت مصر قد حصدت مساء الاحد ميدالية في أولمبياد باريس، عن طريق برونزية محمد السيد في سلاح المبارزة "إيبي".


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