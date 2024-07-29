مادورو يفوز برئاسة فنزويلا لفترة ثالثة

فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بفترة رئاسة ثالثة، حسبما أعلن المجلس الانتخابي اليوم الاثنين.

وقال المجلس إن مادورو فاز بنسبة نحو 51% من الأصوات، متغلبا على مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس، الذي فاز بنحو 44% من الأصوات.

وخاض السباق الرئاسي عشرة مرشحين، حيث أشارت عدة استطلاعات للرأي قبل الانتخابات إلى تقدم جونزاليس على مادورو، الذي تولى رئاسة فنزويلا لمدة 11 عاما.

وكان يحق لنحو 6ر21 مليون شخص الادلاء بأصواتهم، بما في ذلك من يقيمون في الخارج.

وكان مادورو، الذي فاز بفترة ثانية خلال انتخابات 2018، تم انتقادها على نطاق واسع ووصفها بغير الديمقراطية، قد شهدت فترة رئاسته انهيارا اقتصاديا شمل ارتفاع كبير لمعدل التضخم ونقص حاد في السلع وتراجع إنتاج النفط- مما دفع نحو 7ر7 مليون فنزويلي للفرار إلى الخارج، حسبما قالت الأمم المتحدة.

كما قمع مادورو المعارضة، حيث يتهم محققو الأمم المتحدة الحكومة بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، بما في ذلك قتل القوات الأمنية للآلاف من الأشخاص.

ويذكر أن مادورو اُنتخب أول مرة في أبريل 2013 بعد وفاة سلفه هوجو شافيز، حيث كان حين ذاك نائبه.

ولكن على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والمحاولات المدعومة من جانب أمريكا للإطاحة به، تمكن مادورو من التمسك بالسلطة.