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أفادت محافظة السويداء جنوبي سوريا، الثلاثاء، بإجلاء دفعة من الطائفة الدرزية من المدينة عبر معبر بصرى الشام بريف درعا الشرقي، بحماية أمنية وتسهيل حكومي.

وقالت المحافظة عبر منصة "تلجرام": "بحماية أمنية وتسهيل حكومي، خروج دفعة من أبناء الطائفة الدرزية الذين رغبوا بالخروج من السويداء".

وأوضحت أن الإجلاء تم "ضمن قافلة مؤلفة من 5 باصات خرجت من معبر بصرى الشام الإنساني".

ولم تذكر المحافظة الوجهة التي تم إجلاء الدروز إليها، لكن محافظة درعا استقبلت خلال الفترة الماضية مهجرين من السويداء ضمن مراكز إيواء.

ومنذ مساء 19 يوليو الجاري، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.