اعتقال 30 فلسطينيا على الأقل وسط استمرار حملات الاحتلال في الضفة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ حملات الاعتقال بحقّ الفلسطينيين في الضّفة الغربية، في إطار العدوان الشامل وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة.

وشنت قوات الاحتلال، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني، طالت 30 فلسطينيا على الأقل، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن من بين المعتقلين ثلاثة من الأسرى المحررين من محافظة قلقيلية، الذين أفرج عنهم ضمن اتفاق "وقف إطلاق النار"، الذي تم في شهري يناير وشباط من العام الجاري.

إلى جانب ذلك تركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الليلة في مخيم الفوار في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وطوباس، وسلفيت، وطولكرم، وقلقيلية.

فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائنا، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أنّ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة في الضفة بما فيها القدس، بلغ أكثر من (18,000) حالة، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقاله، ومن تم الإفراج عنه لاحقاً.