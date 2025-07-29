8 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة

استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب آخرون، قبل قليل، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثمانية مواطنين من عائلة الدحدوح، في قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون.

وحسب المصادر ذاتها، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 62 مواطنا، بينهم 19 من منتظري المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59921 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145233 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.