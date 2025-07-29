 بسبب سموتريش وبن غفير.. وزير الخارجية الإسرائيلي يستدعي السفيرة الهولندية - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 يوليه 2025 4:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بسبب سموتريش وبن غفير.. وزير الخارجية الإسرائيلي يستدعي السفيرة الهولندية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 29 يوليه 2025 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يوليه 2025 - 3:21 م

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء الثلاثاء، السفيرة الهولندية لدى تل أبيب مارييت شورمان، بسبب فرض هولندا حظر سفر على وزراء إسرائيليين.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، يأتي الاستدعاء في أعقاب قرار هولندا منع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، من دخول أراضيها.

ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الشهر الماضي.

ولن يُسمح للوزيرين في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، بدخول هولندا التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى «تطهير عرقي» في قطاع غزة.

وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث.

وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات.

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