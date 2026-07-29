افتتاح مكتب خدمة المستفيدين من التأمين الصحي الشامل بمستشفى هيئة القناة في الإسماعيلية

افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الأربعاء، مكتب خدمة المستفيدين التابع لهيئة التأمين الصحي الشامل بمستشفى هيئة قناة السويس "نمرة 6" بالإسماعيلية، بحضور المهندس محمد غريب أبو الرجال مدير إدارة الخدمات بهيئة قناة السويس، والدكتور مصطفى منصور، مدير مستشفى نمرة 6.

يهدف مكتب خدمة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى من خلال تسهيل إجراءات إصدار التحويلات الخارجية، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية في أسرع وقت وبأعلى كفاءة.

ويكلل افتتاح المكتب جهود التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وهيئة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو توفير رعاية صحية متكاملة وتحسين جودة الحياة.

وأكد الفريق أسامة ربيع ترحيب الهيئة دائمًا بتوثيق أواصر التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في إطار تضافر الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف ربيع أن افتتاح مكتب خدمة المستفيدين بمستشفى نمرة 6 يمثل خطوة مهمة لتيسير الإجراءات أمام المترددين على المستشفى، مؤكدًا أن الهيئة لن تدخر جهدًا في تقديم جميع أوجه الدعم بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مدن القناة، ويعزز جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

من جهته أعرب المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مشيدًا بما تبديه الهيئة من حرص ملموس ودعم مستمر لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح صادق أن افتتاح مكتب خدمة المستفيدين بمستشفى نمرة 6 سيؤدي دوراً مهماً في تسريع إجراءات التحويلات والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، ويدعم جهود الدولة في التوسع بمنظومة التأمين الصحي الشامل والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في مدن القناة.