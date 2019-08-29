«التضامن»: وصول خدمات «سكن كريم» إلى 70 ألف أسرة بالصعيد

• تأهيل وإنشاء 3897 منزلا للأسر.. وتنفيذ 51466 وصلة صرف صحي خارجية



استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، تقريرا عن أعمال وإنجازات برنامج "سكن كريم"، الذي انطلق مع بداية 2018 وحتى يوليو 2019.

وذكر التقرير أنه تم تأهيل وإنشاء أسقف 3897 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في قرى بمحافظات (المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر)، كما تم تنفيذ 6437 وصلة منزلية لمياه الشرب، و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا، و1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج، و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا بإجمالي تمويل حوالي 100 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي ومساهمة الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 51466 وصلة صرف صحي خارجية بالمحافظات الخمس من تمويل وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإحدى الجمعيات الأهلية بتمويل إجمالي 217 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير، ساهم المشروع في تأهيل 2295 منزلا في 107 قرى بالمحافظات الخمس بتمويل إجمالي 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف.

وقالت وزيرة التضامن إن البرنامج ساهم في دعم حوالي 70 ألف أسرة، منذ بدايته حتى الآن.

كما تم تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومؤسستي ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير؛ لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بـ5 قرى مختارة بمحافظة سوهاج بإجمالي تمويل مخطط 13 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ تأهيل 79 منزلا بقريتي خارفة المنشأة وروافع العيساوية، وإسناد تأهيل 43 منزلا بقرية ثالثة بسوهاج بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه.

وبدأت المرحلة الأولى من برنامج "سكن كريم" بدأت في أول عام 2018، وتستهدف توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل لحوالي 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج "تكافل وكرامة" بمحافظات (المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر).

وشملت الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الأولى من البرنامج أنشطة بتمويل حوالي 550 مليون جنيه في 27 قرية بـ17 مركزا في المحافظات الخمس، وهي القرى التي يوجد بها شبكات عامة للصرف الصحي.

وقالت الوزارة إنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفروعه بالصعيد.