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أكد أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط نادي الزمالك، أنه مطلوب في 3 أندية قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وقال فرحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كورة كل يوم» المذاع عبر قناة الأولى:"معروف يوسف مطلوب في المصري البورسعيدي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي".

وأضاف:"اللاعب كان يتمنى العودة واللعب للزمالك وبعد عدم تحقق ذلك يفضل الآن اللعب للمصري البورسعيدي لوجود ايهاب جلال على رأس القيادة الفنية له وسيتم حسم الأمور خلال 48 ساعة".

وكان معروف قد رحل عن الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى صفوف الشرطة العراقي في الانتقالات الصيفية الماضية.