رئيس وزراء اليونان يأمل استئناف المفاوضات مع المانيا بشأن تعويضات الحربين العالميتين

أعرب رئيس الوزراء اليوناني الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، عن أمله في استئناف المفاوضات مع المانيا بشأن حصول بلاده على تعويضات عن أضرارها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) - في نشرتها باللغة الانجليزية، أن ميتوستاكيس أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه اليوم في برلين مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التي لم تتطرق - من جانبها - إلى هذا الموضوع خلال المؤتمر الصحفي.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أنه يأمل في الحصول على رد إيجابي من ألمانيا، التي تؤكد أن مسألة تعويضات الحرب العالمية الثانية لليونان تمت تسويتها.

وكانت حكومة اليونان السابقة قد قدمت طلبا رسميا إلى برلين بشأن هذه التعويضات خلال شهر أبريل الماضي.

يشار إلى أن اليونان تطالب ألمانيا بتعويضات عن خسائرها خلال الحرب العالمية الأولى قدرها نحو 2ر9 مليار يورو أو ما يعادل 19ر10 مليار دولار، فيما تطالب بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية قدرها 292 مليار يورو أو ما يعادل 232 مليار دولار.