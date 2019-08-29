أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل "نصيبي وقسمتك" عبر موقع "فيسبوك"، عن موعد عرض الجزء الثالث ابتداءا من يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر فضائية "ON"، وينطلق أيضا يوم الأحد عبر فضائية "MBC1"، ونشرت بوستر العمل تتصدره الفنانة هنا شيحة وهي تجلس في صالون المنزل.

لعب بطولة الجزء الأول الفنان هاني سلامة، وشاركه في البطولة مجموعة كبيرة من الفنانات، منهن: نيكول سابا، ودرة، وريهام حجاج، وشيري عادل، خاصة أن المسلسل ضم نحو 15 حدوتة مختلفة بمعدل حدوتة كل 3 حلقات بمشاركة نجمة مختلفة أمام هاني سلامة.

أما الجزء الثاني فاختلفت طريقة التناول، حيث تم عمل 9 حواديت استغرقت كل واحدة منهم 5 حلقات، لعب بطولة كل حدوتة فريق عمل مختلف، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم محمود عبدالمغني، ودرة، وحنان مطاوع، وغيرهم.