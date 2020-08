وفاة تشادويك بوزمان بطل Black Panther بعد صراع مع السرطان

توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، بطل فيلم "النمر الأسود – Black Panther"، عن عمر يناهز 43 عامًا، وذلك بعد صراع دام أربعة سنوات مع سرطان القولون.

وقد وافته المنية داخل منزله في لوس أنجلوس، إلى جانب زوجته وأسرته، وفقًا لبيان نشرته عائلة "بوزمان"،

وأعلن بيان العائلة المنشور عبر صفحة "بوزمان" الرسمية على تويتر، عن وفاته، إذ أعربوا فيه عن حزنهم الشديد، وقدموا الشكر لكل محبي الراحل لتقديمهم واجب العزاء.

وغردوا قائلين: "نؤكد ببالغ الحزن وفاة تشادويك بوزمان، الذي حارب المرض بشجاعة، وكان شرف حياته تقديم شخصية الملك تشالا في فيلم النمر الأسود".

وقدم تشادويك، مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة من بينها تجسيده لرموز الأمريكيين السود جاكي روبنسون في فيلم "42" عام 2013، و" Get on Up" عام 2014، و"Marshall" عام 2017، كما ظهر في فيلم نتفليكس "Da 5 Bloods" للمخرج العالمي سبايك لي.