سوريا تسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2628 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، أشارت «الصحة السورية»، مساء السبت، إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 106.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 599.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 835 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.