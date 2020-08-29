 الكويت: شفاء 673 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 75 ألفا و993 شخصا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 673 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 75 ألفا و993 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 1:32 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 1:32 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 673 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 75 ألفا و993 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ673 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 798 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 75 ألفا و320 حالة.

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