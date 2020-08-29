الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1893 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى أن الحالات الجديدة منها؛ 19 محلية توزعت كما يلي: 16 حالة في المحافظة عمان، وحالتان في محافظة الزرقاء، وحالة في محافظة البلقاء، إضافة إلى خمس حالات خارجية.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 79 حالة شفاء جديدة، وإجراء 9615 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 810 آلاف و61.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 835 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.