الحكومة السودانية وحركات مسار دارفور يوقعان بروتوكول الترتيبات الأمنية

أكملت الحكومة السودانية والحركات المسلحة بمسار دارفور (غرب السودان)، اليوم السبت في جوبا، التوقيع بالأحرف الأولى على آخر البروتوكولات المتعلقة بملف اتفاق السلام بين الطرفين، وهو بروتوكول الترتيبات الأمنية.

وشهد التوقيع عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، وقيادات الحركات المسلحة في "الجبهة الثورية".

وكانت الحكومة السودانية ووفود الحركات المسلحة بمسار دارفور وقعت، مساء أمس بجوبا، بالأحرف الأولى على ٧ بروتوكولات، شملت قضايا السلطة، والنازحين واللاجئين، والرعاة والمزارعين، والأرض والحواكير (الأراضي المجتمعية والمصطلح مشتق من كلمة حكر أو احتكار)، والعدالة والمساواة والمصالحة، والتعويضات وجبر الضرر، وتقاسم الثروة.

ومن المقرر، أن يبدأ رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، غدا زيارة إلى جوبا، للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركات مسار دارفور، بعد غد.