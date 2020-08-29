ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في باكستان إلى أكثر من 295 حالة

سجلت باكستان 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية وحالة وفاة واحدة، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 295 ألفا و372 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و284 وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 280340 حالة، بينما توجد 642 حالة في وضع حرج، وتم تسجيل 15597 حالة في العاصمة إسلام آباد، بينما في أقاليم البلاد تم تسجيل 129179 حالة في إقليم السند، و 96699 حالة في إقليم البنجاب، و 35971 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و12804 حالة في إقليم بلوشستان، في حين تم تسجيل 2832 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و2290 حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير (الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير).