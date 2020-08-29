النيابة تأمر بتشريح جثة شاب تخلص من حياته بالشرقية: أسرته رفضت زواجه

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة، بالشرقية، قرارًا بانتداب لجنة من الطب الشرعي؛ لتشريح جثة شاب انتحر بتناول حبة سامة لحفظ الغلال؛ لرفض أسرته زواجه من الفتاة التي يُحبها بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.

وكانت مستشفى الإبراهيمية المركزي، قد استقبلت شابًا، عمره 26 عاما، يعمل مبيض محارة، مُقيم بعزبة دليب التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، جثة هامدة، وتبين أن سبب الوفاة تناول حبة سامة لحفظ الغلال.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتوفي انتحر لرفض أسرته الزواج من فتاة، كان قد تقدم لخطبتها وعقد قرانه عليها ثم انفصل عنها، وعندما حاول العودة لها مرة ثانية رفضت أسرته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.