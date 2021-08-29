محافظ البحيرة: أعمال مكثفة لتطوير الريف المصري ضمن «حياة كريمة»

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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تشهد عملًا مكثفًا يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف آمنة المحافظة أن تشهد أعمال تطوير بشتى القطاعات في قرى ٦ مراكز (دمنهور- كفر الدوار- أبو حمص- حوش عيسى- أبو المطامير- وادي النطرون) لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع، بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه، بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية، و٢٠٧ وحدات قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ بعض الأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركز دمنهور، مثل مجمع الخدمات، والمجمع الزراعي بزاوية صقر بأبو المطامير، ومبنى خدمات قرية الكردود بحوش عيسى ومجمع خدمات شرنوب بمركز دمنهور.

وأوضح المحافظ أنه يتابع بنفسه العمل بشكل يومي لإنجازه في المواعيد المحددة في الخطة الموضوعة للتطوير وبشكل يليق بالمبادرة والمواطن.