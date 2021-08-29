 محافظ البحيرة: أعمال مكثفة لتطوير الريف المصري ضمن «حياة كريمة» - بوابة الشروق
الأحد 29 أغسطس 2021 7:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟


النتـائـج تصويت

محافظ البحيرة: أعمال مكثفة لتطوير الريف المصري ضمن «حياة كريمة»

غادة الدسنوسي
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 7:05 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 7:05 م

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تشهد عملًا مكثفًا يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف آمنة المحافظة أن تشهد أعمال تطوير بشتى القطاعات في قرى ٦ مراكز (دمنهور- كفر الدوار- أبو حمص- حوش عيسى- أبو المطامير- وادي النطرون) لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع، بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه، بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية، و٢٠٧ وحدات قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ بعض الأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركز دمنهور، مثل مجمع الخدمات، والمجمع الزراعي بزاوية صقر بأبو المطامير، ومبنى خدمات قرية الكردود بحوش عيسى ومجمع خدمات شرنوب بمركز دمنهور.

وأوضح المحافظ أنه يتابع بنفسه العمل بشكل يومي لإنجازه في المواعيد المحددة في الخطة الموضوعة للتطوير وبشكل يليق بالمبادرة والمواطن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك