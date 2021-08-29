اليوم السعودية: استمرار محاولات الحوثيين استهداف المدنيين يعكس استدامة المنهجية الإرهابية

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن استمرار محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية بطائرة دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف، أمر يعكس استدامة المنهجية الإرهابية التي يقوم عليها النظام في طهران.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " إرهاب إيران.. التهديدات والموقف" - أن ما يعصف بالعالم بسبب جائحة كورونا المستجد والتهديد الـذي سببه للشعب الإيراني الخاسر الأكبر من وجود هذا النظام الإرهابي، حيث لم تلتفت حكومة طهران إلى الأعداد التي تزداد من الإصابات والوفيات من هـذه الجائحة بسبب ضعف الإمكانيات المتوافرة من قبل الأجهزة الـصحية في إيران، بل استمرت في صرف أموال الـدولـة في سبيل تمويل أذرعها من الميليشيات الخارجة عن القانون بغية زعزعة أمن واستقرار المنطقة.