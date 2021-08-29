وزير خارجية أمريكا يؤكد التزام واشنطن طويل الأمد بعراق قوي ومستقر ومزدهر

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ، في مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي برهم صالح ، التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بعراق قوي ومستقر ومزدهر.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - إن بلينكن أعرب عن إيمانه بأن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والعميقة والمتعددة الأوجه مع العراق تصب في مصلحة الشعب الأمريكي.

وقال بلينكن إن مهمة هزيمة داعش لم تنته ولكنها تتحول إلى مرحلة جديدة تعتمد على القدرات المعززة لقوات الأمن العراقية، مضيفا أن واشنطن ستواصل تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها، بصفتها زعيمة التحالف العالمي لهزيمة داعش وجزءًا من مهمة الناتو في العراق.

وأشاد بجهود الحكومة العراقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 10 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى دعم الإدارة الأمريكية لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي.