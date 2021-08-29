الجائزة الرئيسية لمهرجان كارلسباد التشيكية تذهب إلى مخرج صربي عن دراما للمهاجرين

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فازت دراما اللاجئين "بقدر ما أستطيع أن أمشي" للمخرج السينمائي الصربي ستيفان أرسينيفيتش بالجائزة الرئيسية لمهرجان كارلسباد (بالتشيكية: كارلوفي فاري) السينمائي الدولي الخامس والخمسين.

وتسلم المخرج أرسينيفيتش /44 عاما/ الجائزة التي تأخذ شكل كرة أرضية مصنوعة من بلور الكريستال مساء اليوم السبت خلال حفل الختام بكارلسباد التي تعد من أهم المنتجعات التشيكية والعالمية.

وتبلغ قيمة الجائزة ما يعادل حوالي 22 ألف يورو.

يدور الفيلم حول ستراهينيا وزوجته أبابو، اللذين يغادران غانا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

كما حصل الممثل الرئيسي إبراهيم كوما على جائزة أفضل ممثل.

وفاز الألماني ديتريش بروجيمان بجائزة أفضل مخرج عن الكوميديا المأساوية "نو".

وفاز بجوائز رئيس المهرجان كل من الممثل وكاتب السيناريو الأمريكي إيثان هوك والمخرج التشيكي يان سفيراك.

كان النجم الأكبر بين الضيوف هو نجم هوليوود جوني ديب الذي أحاط به مئات المعجبين والمتفرجين.

ولم يحصل النجم جوني ديب / 58 عاما/ على أية جوائز، حيث زعمت زوجته السابقة عنبر (أمبر) هيرد أنه ارتكب ضدها أعمال عنف منزلية.

وانتقدت جماعة حقوق المرأة الدعوة التي وجهت إليه.

يعرف مهرجان كارلسباد السينمائي ، وهو أحد أقدم المهرجانات في أوروبا ، بجوه المريح.

وبحسب المنظمين تم بيع أكثر من 100 ألف تذكرة سينما في غضون أسبوع.

ألزم جميع الزائرين إما بتلقي تطعيم ضد فيروس كورونا أو اجتياز فحص سلبي للفيروس.

في العام الماضي تم إلغاء الحدث بسبب الوفاء.