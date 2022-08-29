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أعلنت سلطات "دونيتسك" مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين جراء قصف أوكراني على مناطق سكنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين - أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 300 قذيفة على مدن وبلدات الجمهورية باستخدام المدفعية المصنوعة في دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشارت السلطات إلى أن قوات كييف قصفت مرتين مصنع "ستيرول" الكيماوي لإنتاج الأسمدة في مدينة جورلوفكا، موضحة أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين مجهزين بألغام مضادة للأفراد محظورة دوليا في دونيتسك.

وفي نفس السياق، أعلنت السلطات في مقاطعة زابوروجيا إصابة 9 مدنيين جراء قصف أوكراني متعمد على مناطق سكنية في مدينة "انيرجودار".

وأضافت السلطات ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - أن القوات الأوكرانية استخدمت خلال القصف مدفعية ثقيلة أمريكية الصنع، مشيرة الى احتراق نحو 25 سيارة وتضرر 40 أخرى.

ومن جهته، قال فلاديمير روجوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيا إن القصف الأوكراني المتعمد الهدف منه منع زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانتقام من السكان المحليين.