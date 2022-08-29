رئيس الوزراء العراقي يطالب الصدر بدعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية

طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدعوة المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وقال الكاظمي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن التطورات الخطيرة التي جرت اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية، تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها.

وأكد أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة "يعد عملا مدانا وخارجا عن السياقات القانونية"، داعياً مقتدى الصدر الذي طالما دعم الدولة وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية، إلى المساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه، وجدد الكاظمي دعوته إلى ضبط النفس من الجميع، داعياً المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين.

وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، الاعتزال النهائي للعمل السياسي بالبلاد، وغلق كافة المؤسسات التابعة له.