 رويترز: اشتباكات بين أنصار مقتدى الصدر وجماعات مدعومة من إيران في بغداد - بوابة الشروق
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رويترز: اشتباكات بين أنصار مقتدى الصدر وجماعات مدعومة من إيران في بغداد

مظاهرات شعبية في بغداد
مظاهرات شعبية في بغداد
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 5:03 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 5:03 م

قالت وكالة "رويترز"، إن اشتباكات وقعت بين أنصار مقتدى الصدر وجماعات مدعومة من إيران في العاصمة العراقية بغداد.

 

بالتزامن، أطلقت قوات مكافحة الشغب قنبابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لإخراجهم من داخل القصر الجمهوري.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد دعا الجميع إلى ضبط النفس؛ وذلك على وقع الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد.

دعت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء.

وقال بيان للعمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القوات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء.

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