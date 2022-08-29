شوبير: كيروش وخليلوزيتش ضمن حسابات الأهلي

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الإثنين، خروج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والسويسري رينيه فايلر من العودة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.

ومن المنتظر إعلان الأهلي في الساعات المقبلة، رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش رسميا عن تدريب الفريق، بعد نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا،المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الختامية لبطولة الدوري العام.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي على محطة راديو أون سبورت:" موسيماني وفايلر خارج حسابات مجلس إدارة النادي الأهلي، للعودة لقيادة الفريق".

وأضاف:" كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر ووحيد خليلوزتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، ضمن حسابات الأهلي لقيادة الفريق بالموسم المقبل".

وأتم:" إدارة الأهلي تفرض سرية كبيرة على اسم المدير الفني الجديد الذي سيجرى الإعلان عنه بعد توجيه الشكر إلى سواريش عقب مباراة سيراميكا كليوباترا".