الرئيس السيسي: أحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية في العراق

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفياً مع اخيه الرئيس برهم صالح رئيس العراق الشقيق.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار حفاظاً على امن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الاشقاء العرب فى المساهمة في أي جهد مشترك لإنهاء أي تصعيد ومواجهات.



وأكد السيسي، متابعة الموقف الراهن بالعراق، وقال: "أحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق الذي تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الاخوة والعروبة، وانتي إذ أؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، أدعو كافة الأطراف العراقية فى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من اجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".



ومن جانبه أعرب الرئيس برهم صالح عن خالص التقدير الرئيس على دعم مصر التاريخي المتواصل للعراق، مثمنا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.