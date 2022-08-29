المستشار الألماني: الشتاء القادم سيكون أفضل مما توقعه البعض

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقادها أن بلاده مستعدة لفصل الشتاء على الرغم من تقلص إمدادات الغاز بشدة من روسيا.

وتحدث شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا اليوم الاثنين في براغ عن استعدادات مثل تخزين الغاز أو بناء محطات للغاز الطبيعي المسال على الساحل، موضحا أنه يمكن بناء على ذلك القول إننا "سنجتاز بالتأكيد هذا الشتاء بشكل أفضل مما توقعه البعض مؤخرا".

وأوضح شولتس أن هذا من شأنه خفض الأسعار المتزايدة بشكل هائل حاليا للطاقة، وقال: "الآن بعد أن أحرزنا تقدما كبيرا في إمدادات الغاز والواردات الضرورية من الفحم والنفط، فإنه من المهم الآن العمل على عدم بقاء الأسعار على وضعها الحالي".

وقال شولتس إن الأسعار الحالية للكهرباء لا يمكن تبريرها بتكاليف الإنتاج، وقال: "لذلك من الضروري بالنسبة لنا إجراء تغييرات هيكلية تساعد في انخفاض الأسعار مرة أخرى بسرعة وأن يكون هناك معروض كافٍ"، مشيرا إلى أنه يستشعر إجماعا بين قادة الدول في أوروبا يمكن أن يؤول إلى قرارات مشتركة في هذا الشأن.

وذكر شولتس أن محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة لن تفيد إمدادات الطاقة في ألمانيا فحسب، بل ستفيد أيضا جيرانها الأوروبيين مثل التشيك، وقال: "لقد كانت الخطة منذ البداية أن نقوم بها على هذا النحو، لذلك نبذل كافة الجهود للإسراع في تنفيذها".

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