رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح تحقيق بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء

وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، " إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني أو عسكري أو مسلح منعا باتا، وأنه شدد على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأضاف الكاظمي ، حسب البيان ، " إن قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين وإن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجها بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون ، ودعا المواطنين إلى الإلتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال.

من ناحية أخرى، أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، اليوم الإثنين، أنه لا سبيل للحل إلا بالحوار الوطني الجامع لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعبية والمهنية، ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

وقال علاوي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أدعو الجميع إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب منطق الحكمة والشعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، الذي نحتاجه اليوم جميعا أكثر من أي وقت مضى".