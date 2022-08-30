رئيس الإسماعيلي يكشف عن مفاجأة بشأن مصير حمزة الجمل

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كشف المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن مفاجأة مدوية، بشأن مستقبل المدير الفني للفريق حمزة الجمل مع الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مسؤولو الإسماعيلى مساء أمس الأحد عن توجيه الشكر للمدرب حمزة الجمل كاشفين عن أنه لن يقود المباراة الأخيرة للفريق غدا أمام طلائع الجيش.

وتولى حمزة الجمل مسؤولية تدريب الإسماعيلى والفريق مهدد بقوة للهبوط لدوري الدرجة الثانية ورصيده 11 نقطة فقط لكنه وصل به إلى 38 نقطة بعد ما مسك 11 نقطة.

وقال يحيى الكومي في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق :«حمزة الجمل عمل شيء جميل وأدى بشكل رائع والإسماعيلى كله يدين له بالفضل وعمل عمل محترم وأنقذ النادي من خطر الهبوط ده مفيهوش كلام ولكن المرحلة اللي جاية لدينا رؤية مختلفة مع الفريق».

وتابع رئيس الإسماعيلي :«المباراة الأخيرة لن تغير شيئاً من حيث ترتيب الفريق في الدوري فطلبنا منه أن يقودها فنيًا خالد القماش بفريق بالكامل من قطاع الناشئين عشان دي مباراة لو خسرناها مش هنهبط مثلاً ولو كسبناها مش هنطلع مركز أعلى».

وأضاف رئيس الإسماعيلي :«غدا الثلاثاء سنجلس مع حمزة الجمل وقد نتفق على التجديد ويقود الفريق في الموسم الجديد ولو ما اتفقناش مفيش مشكلة».