الإعداد للقمة العربية التنموية يتصدر أعمال الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

انطلقت، اليوم، أعمال الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين، تمهيدا لرفع مشاريع قراراتها للاجتماع الوزاري للدورة المقرر بعد غد الخميس.

وتصدرت الموضوعات المتعلقة بالإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، والقمة العربية الـ 33، جدول أعمال الدورة الـ 112 للمجلس.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة، إن هذه الدورة تتناول الموضوعات الهامة الواردة من الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، في إطار الإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقررة في نواكشوط يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لافتة إلى التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية مع الدول الأعضاء لاقتراح الموضوعات التي تُمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات الصعبة التي تواجه العديد من دول المنطقة، لا سيما مسألة الأمن الغذائي العربي، وتأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ونوهت في هذا الصدد بإعداد ورقة مفاهيمية للموضوعات الاجتماعية التنموية، والتي تربط بين مسألة الأمن الغذائي وحياة الإنسان اليومية، وفي كافة القطاعات ذات الصلة، مشيرة إلى أن المجلس سيبحث، غدا الأربعاء، عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الأخرى، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي، بالإضافة إلى التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ويأتي انعقاد الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين عقب الاجتماعين اللذين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس يومي الأحد والاثنين الماضيين على التوالي، في إطار الإعداد والتحضير للملفات الاجتماعية والاقتصادية المندرجة على جدول أعمال الدورة الـ 112 للمجلس.