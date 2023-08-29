كشف ملابسات منشور على فيسبوك يتهم الشرطة بالقبض على شخص بالفيوم دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ادعت خلاله صاحبة الحساب قيام رجال الشرطة من قوة قسم شرطة أول الفيوم بضبطها ونجلها والتعدي عليها وتحرير محضر لنجلها دون وجه حق.



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة التي نشر عنها على فيسبوك تتمثل في أنه بتاريخ 9 أغسطس الجاري، تم ضبط نجل صاحبة المنشور على فيسبوك وهو مسجل خطر وقد سبق اتهامه في 20 قضية (سرقة – مخدرات – سلاح ناري – ضرب) بناءً على إذن من النيابة العامة عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وضُبط بحوزته (عدد 48 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر – مبلغ مالي – سلاح).

ولدى قيام القوة الأمنية باصطحابه لمسكنه لاستكمال إجراءات التفتيش، قامت والدته (مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 5 قضايا "شيك – إيصال أمانة") بالتعدي على القوات بالسب في محاولة منها لتهريب نجلها، وتم السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.