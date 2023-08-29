واصلت البورصة الصعود، وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.24%، ووصل إلى مستوى 18629 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد بدأ تجاوز القمة التاريخية السابقة عند 18400 نقطة في جلسة الأحد، ثم وصل إلى القمة التاريخية التالية عند مستوى 18757 نقطة في جلسة الإثنين، وذلك قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح طبيعية ليغلق الجلسة عند 18584 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يقف مستوى الدعم الأول عند 18500 نقطة، وهو أقل مستوى مسجل في جلسة الإثنين في حالة كسره لأسفل، ستعد إشارة علي استمرار عمليات جني الارباح و التي قد تمتد الي مستوى 18130 نقطة..نبقي علي رؤيتنا بأن الاغلاق الشهري أعلى 18400 نقطة مع تحسن مؤشرات صحة السوق وجودته سيأكد الاختراق الإيجابي و يفتح الطريق لمزيد من الصعود القوي".

وأضاف: "ننصح المتداول على المدى القصير بجني بعض الأرباح، وانتظار فرص جديد لشراء الانخفاضات".