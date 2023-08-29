أصدرة حكومال رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تعليمات إلى جميع الوزارات بالحصول على الموافقة المسبقة على أي لقاء سياسي سري من مكتب رئيس الوزراء.

ووفقا للتوجيهات الجديدة، فإن أي نشر لاجتماع سري يتطلب موافقة شخصية من نتنياهو، وذلك بعد الكشف عن اجتماع عقد بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، قبل أيام في إيطاليا، وفق شبكة الحرة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أمس الاثنين: «تعمل وزارة الخارجية بانتظام من خلال القنوات العلنية والسرية وبطرق سرية متنوعة على تعزيز علاقات إسرائيل في العالم».

وأضاف: «من المؤسف أن المعارضين السياسيين الذين لم يروجوا لأي إنجاز يذكر، يندفعون إلى الرد من دون أن يعرفوا التفاصيل».

من ناحية أخرى، نقلت القناة الإسرائيلية 12، عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه كان هناك اتفاق ثنائي للإعلان عن اللقاء بين الوزيرين.

فيما وجه مسئولون في جهاز الموساد، انتقادات شديدة لسلوك كوهين، الذي تسبب وفق ما يرون، في أضرار جسيمة للعلاقة بين إسرائيل وليبيا.

وذكرت القناة في تقرير، أن هناك غضبا في الموساد، عقب الكشف عن العلاقة بين إسرائيل وليبيا، ويرى مسئولون في الجهاز أن الإعلان الإسرائيلي، شكل ضررا سيكون من الصعب ترميمه.

وأكّد المسئول أن سلوك الوزير تسبب في أضرار جسيمة للعلاقة التي تمت صياغتها بهدوء وحذَر في السنوات الأخيرة.