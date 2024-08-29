افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الخميس، أعمال إحلال وتجديد محطة مياه شرب قرية المعري المدمجة التابعة لمركز قوص على مساحة 2030 مترًا مربعًا وبطاقة إنتاجية 80 لتر/ ثانية.

وأكد محافظ قنا، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مشروع إحلال وتجديد محطة المعري المدمجة، تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم حوالي 37 ألف نسمة، بحجم استثمارات بلغ 15 مليون جنيه.

من جانبه أضاف المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن المحطة سوف تلبي احتياجات الأهالي، فضلا عن ضمان استدامة خدمات المياه.

وأكد أن الشركة حريصة على تطوير محطاتها القائمة بشكل دوري، وإنشاء محطات جديدة، وإحلال وتجديد الشبكات القديمة بهدف تحسين جودة مياه الشرب، وحل مشكلات المياه التي تواجهها بعض المناطق، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.