رئيس الوزراء: توجيهات بإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع وضبط الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الارتفاع في أسعار الخضراوات خلال الفترة الأخيرة، مرتبط بالعروات الموجودة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن الدولة حريصة على زيادة الإنتاجية، لضمان ضبط الأسواق.

ولفت إلى إصدار توجيهات بإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع وضبط الأسعار، قائلًا إن «لجنة ضبط الأسعار بصدد إدخال مجموعة إضافية إلى قائمتها، بخلاف السلع الاستراتيجية الأساسية».

وأكمل: «نتواصل مع اتحادات الغرف لنتعامل مع الزيادات وضمان استقرار الأسعار في حدود المعقول دون طفرات، وفي هذا الشأن ستُدخل اللجنة مجموعة من السلع خلال الفترة المقبلة».